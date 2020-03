Barn omkommer i stort jordskælv i Kroatien

Søndag har Kroatien været ramt af et stort jordskælv. Foreløbig har det kostet et barn livet.

Et barn er søndag omkommet i forbindelse med et stort jordskælv nord for den kroatiske hovedstad, Zagreb.

Det oplyser landets myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Barnet er foreløbigt den eneste, der er meldt omkommet i forbindelse med jordskælvet, der havde en beregnet styrke på 5,3.

Billeder fra det ramte område viser, at flere bygninger er blevet ødelagt, og at mange mennesker er sendt ud i gaderne.

Derudover er en del biler blevet begravet i murbrokker.

/ritzau/