Barsebäcks ejere vil bygge nyt atomkraftværk i Skåne

Ejerne af det nedlagte atomkraftværk Barsebäck, der kan skimtes fra den danske kyst, vil bygge et nyt atomkraftværk.

Det siger Barsebäcks administrerende direktør, Åsa Carlson, til tv-stationen SVT, der er den svenske pendant til DR.

- Vi har i dag ikke tilstrækkeligt energi i Skåne, og vi vil bidrage til løsningen, siger Åsa Carlson.

Efter planen skal det nye kraftværk placeres ved byen Kävlinge, der ligger cirka 15 kilometer inde i landet fra Barsebäckshamn.

Barsebäckværket har været lukket og slukket siden 2005.

Men energikrisen har givet ny vind i sejlene for ejerne til det nedlagte værk.

Det er selskabet Uniper, der ejer Barsebäckværket og datterselskabet Barsebäck Kraft, som har planer om at etablere et nyt kraftværk for atomenergi.

Visionen er, at et nyt atomkraftværk skal stå klar i løbet af 2030'erne, og ifølge ejerne ser den netop tiltrådte regering ud til at være nysgerrig på planerne.

- Det er positive signaler, der kommer fra den nye regering, siger Åsa Carlson til SVT.

I øjeblikket er nedrivningen af Barsebäcks reaktor et og to i fuld gang. Arbejdet ventes ifølge SVT at stå på frem til 2028. Derefter skal selve værkets bygninger rives ned.

Men allerede inden nedrivningen er færdig, vil Uniper bygge en såkaldt Clean Energy Park. I energiparken skal der forskes i og udvikles ny fossilfri energi. Ambitionen er at koble atomkraft, vindkraft, solenergi og brint sammen.

Ifølge Åsa Carlson ligger det endnu ikke fast, hvor stort et kraftværk der efter Unipers planer skal bygges i Skåne. Det kan både være et atomkraftværk i fuld skala eller en mindre reaktor.

Atomkraft har været et hedt politisk emne i Sverige i årevis.

Der er blandt de fleste partier overvejende enighed om, at atomkraft foreløbig skal indgå i landets energiforsyning.

Det er reglerne og spørgsmålet om, hvorvidt der skal satses mere på atomkraft, der skaber uenighed.

I dag drives der tre aktive atomkraftværker - med i alt seks aktive reaktorer - kommercielt.

Fire reaktorer lukkede under den socialdemokratiske regering, som netop er blevet afløst af en borgerlig regering.

Netop den borgerlige blok har tidligere meldt ud, at man vil forbedre vilkårene for atomkraftværker og give milliarder i kreditgarantier til nye reaktorer.

/ritzau/