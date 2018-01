Barselsorlov til mænd går verden rundt

I 1970 havde tre lande en form for barselsorlov til mænd. I dag er det 79 lande. Udviklingen gavner både familier og samfundsøkonomi, påpeger ekspert

Siden nytår har Luxembourgs nybagte fædre kunnet holde 10 dages barselsorlov i stedet for 2. I Sydafrika har fædrene fået 14 dages betalt barselsorlov i stedet for 3 dage, mens de i Cypern glæder sig over, at barselsorlov overhovedet er blevet muligt. Det blev først vedtaget i 2017.

”Barselsorlov er godt for fædre for at skabe kontakt til barnet fra den første dag. Du er nødt til at være der som far, du er nødt til at være der,” som bartenderen Freeman Nofemele, far til to børn, sagde til den sydafrikanske familieorganisation Parents24, da parlamentet havde vedtaget de nye regler i slutningen af 2017.