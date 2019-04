BBC: Forsøg på sabotage mod tog kan være brexit-relateret

Britisk politi siger, at forsøg på sabotage mod jernbanestrækning måske har rod i brexitkrise.

Det britiske politi undersøger mulig sabotage mod en jernbanelinje, som det mener kan have relation til brexitkrisen. Det rapporterer BBC.

- Der er tale om et alvorligt og overlagt forsøg på at forårsage betydelig sabotage og store forstyrrelser i den britiske togtrafik, siger Sean O'Callaghan fra det britiske transportpoliti.

- Vi tænker bredt i vores efterforskning, hvor vi søger svar på, hvorfor nogen vil sætte deres liv på spil ved at lægge genstande ud på jernbanenettet. Men vi har grund til at tro, at dette har at gøre med Storbritanniens exit fra EU, siger han videre.

Den øjensynlige sabotageaktion sker dagen efter, at parlamentet forkastede fire forslag til en vej frem i brexitkrisen. Dermed blev risikoen for et såkaldt hårdt brexit klart større.

/ritzau/