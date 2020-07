BBC indfører transvenlige stedord for sine ansatte

Den nationale britiske radio- og tv-station vil gøre livet lettere for de 400 medarbejdere, der ikke anser sig som enten mand eller kvinde

Fremover opfordres alle 22.000 ansatte hos BBC til at ændre deres signatur på deres e-mail.

Når de sender e-mails i embeds medfør, kan de efter deres navn tilføje, hvordan de ønsker at blive tiltalt eller omtalt. Så kvinder kan eksempelvis skrive, at de ønsker at bliver refereret til som ”hun/hende”. Det giver de omkring 400 transpersoner, der er ansat i den britiske public service-station, mulighed for at markere, at de ikke ønsker at blive sat i de traditionelle kønsbåse. I stedet kan de nu gøre det klart, at de ønsker at blive omtalt i de kønsneutrale flertalsformer ”de/dem”.

”Det er et lille proaktivt skridt, hvormed vi alle kan hjælpe til at skabe en mere inkluderende arbejdsplads,” hedder det i et opslag på BBC’s intranet, hvor der deles interne beskeder og retningslinjer for arbejdspladsen.

Men meldingen bliver kritiseret af kommentatoren Amanda Platell i avisen Daily Mail.

”BBC siger, at det kun er en gestus og ikke et krav, at medarbejderne skal skrive deres mails på den måde. Men vi lever i en verden tyranniseret af minoriteter. I en verden, hvor du bliver kaldt racist, hvis du ikke falder på knæ for Black Lives Matter. (En verden) hvor du, hvis du sætter spørgsmålstegn ved, om en person, der er født kvinde, virkelig kan være en mand, får prædikatet transfobisk, og hvis du ikke deklarerer din egen kønsidentitet, så bliver du ligeledes kaldt transfobisk,” skriver hun.

En talskvinde for BBC præciserer over for avisen The Times, at der ikke er tale om et krav.

”BBC kræver ikke, at nogen skal gøre noget. Det er ganske enkelt en artikel for personalet på vores hjemmeside, der handler om kønsidentitet på arbejdspladsen og brugen af stedord. Det er et emne, som er aktuelt på mange arbejdspladser,” siger talskvinden.

Opfordringen fra BBC er en del af en bredere tendens i det britiske samfund, og fra politisk hold bliver der tirsdag igen gjort et forsøg på at indføre kønsneutrale pas i det britiske parlament.

”Der er hundredetusinder af mennesker i det britiske rige, som ikke udelukkende identificerer sig som mand eller kvinde, men den konservative regering nægter fortsat at give dem den værdighed at anerkende deres identitet,” siger ligestillingsordfører for De Liberale Demokrater, Christine Jardine, til avisen The Guardian.

Hendes forslag er, at folk skal have mulighed for at vælge et neutralt ”X” som køn i deres pas, hvilket allerede er muligt i lande som Tyskland, Canada, Australien, New Zealand, Malta, Indien og Pakistan.

Forslaget falder sammen med, at denne uge er international non-binær uge, som skal skabe opmærksomhed om de mennesker, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde.