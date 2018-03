BBC: Livløse på bænk var russisk eksspion og datter

Tidligere russiske eksspion og hans datter meldes forgiftet i Sydengland, og deres tilstand er kritisk.

En 66-årig mand og en yngre kvinde, som er fundet livløse og forgiftet på en bænk i Sydengland, er den russiske eksspion Sergej Skripal og datteren Julia, erfarer BBC.

Deres tilstand beskrives som kritisk.

BBC oplyser, at det har kontaktet familien til de to.

De blev fundet bevidstløse søndag på en bænk foran et butikscenter i byen Salisbury.

Det har i Storbritannien givet mindelser om drabet i London på den russiske eksspion Aleksandr Litvinenko i 2006.

Myndighederne har fastslået, at parret i Salisbury var forgiftet med en foreløbig ukendt substans.

Læger og politi arbejder tirsdag på højtryk for at fastslå, hvad der har forgiftet Skripal og datteren.

- Det er indlysende, at det er en meget usædvanlig sag, og det er afgørende at komme til bunds i, hvad der var skyld i dette, så hurtigt som muligt, siger Mark Rowley til BBC Radio.

Han kommer fra Londons politi og leder styrkens enhed for terrorbekæmpelse.

Skripal blev i 2006 idømt 13 års fængsel i Rusland for at have forrådt den russiske efterretningstjeneste til briterne.

Han slap til Storbritannien i 2010 i forbindelse med en spionudveksling mellem USA og Rusland. Her har han boet siden.

/ritzau/