BBC: Militæret i Myanmar står bag massedrab på civile i juli

Militæret i Myanmar stod i juli angiveligt bag en række massedrab på civile, der kostede mindst 40 mænd livet.

Det skriver BBC på baggrund af en længere efterforskning.

Øjenvidner og overlevende har fortalt til mediet, hvordan soldater på helt ned til 17 år i flere landsbyer samlede beboerne sammen, inden de adskilte mændene og slog dem ihjel.

Drabene fandt sted i bydistriktet Kani Township i det centrale Myanmar ad fire forskellige omgange.

Artiklen fortsætter under annoncen

Video og billeder fra episoderne viser angiveligt, hvordan mændene blev tortureret, inden de blev dræbt og derefter begravet i overfladiske grave.

Militæret i Myanmar har mødt modstand fra civile, siden det kuppede sig til magten i landet i februar og afsatte den demokratisk valgte regering ledet af Aung San Suu Kyi.

BBC har i forbindelse med efterforskningen talt med 11 vidner i Kani, der betragtes som en højborg for oppositionen.

Deres forklaringer er blevet sammenholdt med videooptagelse og billeder, som ngo'en Myanmar Witness har indsamlet. Organisationen har base i Storbritannien og undersøge meldinger om menneskerettighedsovertrædelser i Myanmar.

Ifølge BBC fandt det værste af drabene sted i landsbyen Yin. Her blev 14 mænd angiveligt tortureret og tæsket ihjel, inden deres døde kroppe blev smidt i en overdækket grøft.

En mand, der havde held til at flygte, siger til BBC, at mændene blev misbrugt i timevis af soldaterne, inden de døde.

- De blev bundet, tæsket med sten og geværkolber. De blev tortureret hele dagen, siger manden, der er anonym.

Ifølge BBC virker drabene til at være begået som en form for kollektiv afstraffelse for de angreb, som civile militser i området har rettet mod militæret.

Mediet har forholdt beviserne for Zaw Min Tun, der er talsmand for Myanmars militærstyre. Han benægter ikke, at militærets soldater har stået bag massedrabene.

- Det kan ske. Når de behandler os som fjender, så har vi ret til at forsvare os selv, siger han.

FN er for tiden ved at efterforske flere meldinger om, at militæret i Myanmar har forbrudt sig mod menneskerettighederne.

/ritzau/