BBC suspenderer tv-vært i foto-sag

Den britiske tv-station BBC har suspenderet en mandlig tv-vært.

Han er beskyldt for at have betalt tusindvis af britiske pund til en teenager for at modtage seksuelle billeder.

Det skriver BBC selv på sin hjemmeside søndag. Her fremgår det også, at tv-stationen er i kontakt med politiet.

- BBC tager enhver påstand alvorligt, og vi har robuste interne processer på plads til proaktivt at håndtere sådanne beskyldninger.

Fredag bragte den britiske avis The Sun en historie om, at en BBC-vært har betalt over 35.000 pund - svarende til over 300.000 kroner - til en person på 17 år for seksuelle billeder.

Avisen skrev, at familien til den unge person havde klaget til BBC i maj. Familien blev ifølge The Sun forundret over at se, at tv-værten stadig var på skærmen. Derfor gik familien til The Sun.

I en intern mail sendt til medarbejderne på BBC skriver tv-stationens generaldirektør, Tim Davie, at han er i kontakt med familien, som The Sun har talt med.

- Jeg vil gerne forsikre jer om, at vi arbejder hurtigt på at fastslå fakta og for at sikre, at disse sager håndteres retfærdigt og med omhu - inklusivt med eksterne myndigheder, hvor det er relevant, skriver han.

/ritzau/