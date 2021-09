BBC: Taliban-ledere råbte ad hinanden ved regeringsmøde

Det kom til et ophidset opgør i ledelsen af Taliban ved et møde i præsidentpaladset få dage efter magtovertagelsen i Afghanistan.

Det siger en højtstående kilde i den islamistiske bevægelse til BBC.

Ifølge rapporten råbte to fraktioner ad hinanden ved mødet i Kabul, hvor der øjensynligt var uenighed om magtfordeling, og hvem der havde gjort mest for at sikre sejren over USA.

Efter at striden blussede op, forsvandt Talibans øverste leder, mullah Abdul Ghani Baradar, fra søgelyset. Det var Baradar, som underskrev den omstridte fredsaftale om USA's tilbagetrækning efter forhandlinger i Doha i Qatar.

Der har været fremsat flere spekulationer om, at der kan være sket ham noget, men han skulle være på vej til Kabul for at medvirke i en tv-udsendelse.

En kilde i Taliban siger til BBC Pashto, at Baradar og Khalil ur-Rahman Haqqani, minister for flygtninge og en prominent lederskikkelse i det militante Haqqani-netværk, havde udvekslet hårde ord, mens deres respektive tilhængere skændtes højlydt bag dem.

Taliban har officielt afvist rapporterne om det interne opgør.

Bevægelsen overtog kontrollen over Afghanistan i sidste måned. Gruppen har erklæret landet for et "islamisk emirat".

Den nye midlertidige regering består kun af mænd, hvoraf nogle er berygtede for angreb på amerikanske styrker i de seneste to årtier.

En højtstående Taliban-kilde med base i Qatar bekræfter over for BBC rapporterne om et internt opgør i sidste uge. Det skulle være sket, fordi Baradar var utilfreds med strukturen i den nye regering, hvor han selv er vicepremierminister.

En stor del af baggrunden for opgøret var dyb uenighed om, hvilke Taliban-ledere der kan tage æren for sejren i Afghanistan.

Baradar mener angiveligt, at personer, der som ham selv, har været aktive forhandlere og diplomater, har spillet den vigtigste rolle. Derimod mener Haqqani-gruppen, som ledes af en af de højeste Taliban-ledere, at sejren er blevet sikret gennem kampe.

Der er også mange spekulationer om Talibans øverste kommandant, Haibatullah Akhundzada, som aldrig er blevet set offentligt. Han styrer Talibans politiske, militære og religiøse anliggender.

/ritzau/Reuters