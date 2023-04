Beboere lyncher mistænkte bandemedlemmer i Haiti

Flere end et dusin mistænkte bandemedlemmer blev mandag stenet og brændt ihjel af beboere i Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

Det oplyser politi og vidner.

- Under en ransagning af en minibus, hvor der var bevæbnede individer, konfiskerede politiet våben og andet udstyr, siger politiet i en udtalelse.

- Ydermere blev flere end et dusin individer, der rejste med bilen, lynchet af befolkningen.

Politiet oplyser ikke nærmere om, hvor mange mistænkte bandemedlemmer det drejer sig om, eller hvordan lovens arm mistede greb om situationen.

FN har advaret om, at usikkerheden i hovedstaden vækker mindelser om krigslignende tilstande.

- Med det høje antal dødsfald og udvidelsen af områder i bevæbnede banders kontrol har usikkerheden i landet nået et niveau, der er sammenlignelig med en væbnet konflikt, lyder det i en nylig rapport fra FN.

Volden i hovedstaden startede mandag, da bandemedlemmer ifølge vidner brød ind og angreb flere beboere.

- Vi vågnede i morges til lyden af projektiler. Det var klokken 03.00, at banderne invaderede os. Der var skud, skud, siger en beboer fra nabodistriktet Turgeau.

- Hvis bandemedlemmer invaderer os, så vil vi forsvare os selv. Vi har også vores egne våben, macheter, vi tager deres våben og vil ikke flygte, siger en anden beboer.

Mænd, kvinder og børn kunne ses flygte voldens epicentrum med deres personlige ejendele i tasker og poser.

Mindst tre andre mistænkte bandemedlemmer blev dræbt og brændt ihjel ifølge billeder og videoer delt online.

Antallet af drab nåede i det seneste kvartal 815, en stigning på 21 procent siden det forrige kvartal.

Der bor lidt over 11 millioner i landet i det Caribiske Hav, øst for Cuba.

- Beboerne i Haiti fortsætter med at lide under en af de værste menneskerettighedskriser i årtier, lød det i rapporten fra FN.

Premierministeren i Haiti, Ariel Henry, bad i oktober FN's Sikkerhedsråd om at sende assistance for at genetablere orden.

Der er intet nyt på den front endnu, selv om visse lande har indikeret deres opbakning.

