Beboere melder om udpræget kaos i Marokko efter jordskælv

Marokkanere var fredag aften vidner til et voldsomt jordskælv, hvor hundredvis har mistet livet og mange er kvæstede, og lørdag morgen er fortællingerne fra det jordskælvsramte folk begyndt at pible frem.

Én 33-årig beboer fra Marrakesh, som ligger tæt på stedet, hvor jordskælvet havde sit epicentrum, fortæller, at han og folk omkring ham "følte en voldsom rystelse og forstod, at det var et jordskælv".

- Jeg kunne se bygningerne bevæge sig. Vi har ikke nødvendigvis reflekserne til sådan en situation. Så gik jeg udenfor, hvor der var en masse mennesker. Folk var chokerede og i panik. Børnene græd, og forældrene var helt modløse, siger 33-årige Abelhak El Amrani til nyhedsbureauet AFP.

- Strømmen gik, og det samme gjorde telefonlinjerne, men så kom det tilbage. Alle besluttede sig for at blive udendørs.

En anden indbygger fra Marrakesh, Fayssal Badour, fortæller, at han var ude og køre i sin bil, da jordskælvet indtraf.

- Jeg stoppede bilen, og det gik op for mig, hvor stor en katastrofe jordskælvet var. Det var enormt alvorligt - som om en flod var flødet over dens bredder. Skrigene og gråden var utålelig, fortæller han til AFP.

Hospitaler i Marrakesh melder om enorme tilgange af kvæstede personer, som søger lægehjælp.

Mens ødelæggelserne i Marrakesh øjensynligt er store, lader det til, at det ikke står lige så slemt til i kystbyerne Casablanca og Essaouira og hovedstaden, Rabat.

- Der er ikke meget skade. Der er mere panik. Vi hørte nogle skrig, da rystelserne kom, fortæller en indbygger i Essaouira, som ligger omkring 200 kilometer vest for Marrakesh, til AFP.

- Folk står ude på pladserne, i caféerne. De foretrækker at sove udenfor. Der er nogle stykker af facader, som er faldet ned.

Det er ifølge USA's Geologiske Undersøgelse det kraftigste jordskælv, der har ramt den pågældende del af Marokko i mere end hundrede år, skriver det amerikanske medie CNN.

Skælvet fandt sted i 18,5 kilometers dybde, har USA's Geologiske Undersøgelse tidligere oplyst. Tysklands Forskningscenter for Geovidenskab (GFZ) registrerede skælvet i 27 kilometers dybde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En lokal embedsmand oplyser til Reuters, at de fleste omkomne, som indtil videre er registreret, befandt sig i bjergrige områder, som er svært fremkommelige.

Selve epicentret var ifølge Marokkos Center for Geofysik i Ighil-området i Atlasbjergene.

