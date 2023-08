Beboere på Hawaii kritiserer manglende varsel under skovbrand

Indbyggere på den amerikanske ø Maui føler, at de blev overladt til sig selv, da en omfattende skovbrand på kort tid indhyllede byen Lahaina i flammer.

Det fortæller flere til nyhedsbureauet AFP.

En af dem er 63-årige Vilma Reed.

- Ved du, hvornår vi fandt ud af, at der var en brand? Da den var på den anden side af gaden.

- Der gik ild i bjerget bag os, og vi fik intet at vide, siger hun.

Foreløbig har myndighederne på Maui, som er en del af øgruppen Hawaii, registreret 89 dødsofre som følge af skovbrande, der opstod tirsdag og derefter bredte sig med stor hast.

Beboerne i Lahaina blev ikke advaret af sirener eller andre alarmsystemer om, at en naturbrand var på vej mod deres hjem. Der blev heller ikke givet ordre om, at de skulle lade sig evakuere.

Men ved synet af flammerne på den anden side af gaden stod det klart for Vilma Reed, at hun og hendes familie måtte flygte. Så hun fik gelejdet sin datter, sit barnebarn og sine to katte ud i sin bil.

- Jeg måtte køre gennem en bræmme af ild for at få min familie væk, siger Vilma Reed.

Det er foreløbig uvist, hvad der udløste brandene. Men ifølge eksperter var forskellige forhold skyld i, at ilden bredte sig ekstremt hurtigt.

Det drejer sig blandt andet om, at der er en ukontrolleret vækst af særligt brandbare og invasive plantearter på Maui, og at øens vulkanske landskab medfører, at der opstår tørre, nedadgående vinde.

Desuden har vejret på Hawaii været usædvanligt tørt, og så har der den seneste tid været en orkan et godt stykke sydvest for øgruppen, som har givet blæsevejr på Hawaii.

Og blæst er altså en farlig faktor, når der er ild i naturen.

Også 34-årige Kamuela Kawaakoa, der bor på Maui, føler sig ladt i stikken af myndighederne på øen.

- Der var ingen nødalarmer. Der blev ikke aktiveret nogen varselssystemer. Intet. Så nogle mennesker opdagede ikke engang branden, før det var for sent, siger Kamuela Kawaakoa til AFP.

Skovbranden fik elnettet til at kortslutte, og beboere i Lahaina har fortalt, at de ikke havde noget mobilsignal, da brandene ramte. Myndighederne bruger netop mobilnettet til at udsende varsler om eksempelvis farligt vejr.

Men selv om der rundtom er opsat sirener, som anses for at være robuste, blev heller ikke de aktiveret.

- Man kan stadig ringe 911 uden at have mobilsignal, så man burde også kunne få varslinger på sin telefon, siger Kamuela Kawaakoa.

- Og så har vi de her store sirener. Jeg er sikker på, at der er en måde, man kan få dem til at virke selv uden strøm.

- Jeg føler, at der var meget mere, som kunne være gjort for at redde en masse mennesker, som døde i denne brand, siger Kamuela Kawaakoa.

Lørdag meddelte rigsadvokaten på Hawaii, Anne Lopez, at hun har åbnet en undersøgelse af myndighedernes håndtering af skovbrandene.

/ritzau/AFP