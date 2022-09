Beckham stod i kø i 13 timer for at tage afsked med dronning

Den tidligere engelske landsholdsanfører David Beckham stod fredag i kø i 13 timer sammen med tusindvis af andre i London for at komme ind og se den afdøde dronning Elizabeths kiste.

Det 47-årige fodboldikon sagde, at han havde stillet sig i kø klokken 02.15 (klokken 03.15 dansk tid) for at vise dronningen en sidste ære.

- Vi vil alle være her sammen, vi vil alle gerne opleve noget, hvor vi fejrer vores dronnings fantastiske liv. Sådan noget som i dag skal deles med andre, sagde Beckham til de mange journalister, der flokkedes om ham.

Han fortalte om at have delt chips, doughnuts og slik med de andre i køen for at få energi til den lange ventetid for at komme ind i Westminster Hall, hvor dronningens kiste står.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beckham nåede frem til dronningens kiste omkring klokken 15.25 lokal tid (16.25 dansk tid).

Han bøjede hovedet og lukkede øjnene et øjeblik.

Som tidligere landsholdsanfører har David Beckham mødt dronning Elizabeth II adskillige gange i løbet af sin karriere.

Dronningen var statsoverhoved i Storbritannien i 70 år. Hun døde den 8. september i en alder af 96 år.

Køen for at komme ind i Westminster Hall er flere kilometer lang.

Fredag lukkede myndighederne en overgang for, at flere mennesker kunne stille sig i kø.

På det tidspunkt var der mindst 14 timers ventetid for at komme ind.

Det er ventet, at omkring 750.000 mennesker i alt vil have været forbi dronningens kiste inden mandag morgen.

Mandag formiddag transporteres kisten videre til Westminster Abbey, hvor statsbegravelsen finder sted.

/ritzau/Reuters