Bedemand i Colorado får 20 års fængsel for at sælge kropsdele

En tidligere ejer af en bedemandsforretning i Colorado er tirsdag lokal tid idømt 20 års fængsel for svindel ved at videresælge kropsdele uden de efterladtes tilladelse.

Den svindeldømte er 46-årige Megan Hess, der allerede i juli erkendte sig skyldig.

Hess drev bedemandsforretningen Sunset Mesa, samtidig med at hun ejede virksomheden Donor Services, som solgte kropsdele.

Hun er dømt for at have svindlet efterladte til afdøde ved at have dissekeret 560 lig og videresolgt kropsdele uden tilladelse.

Hendes 69-årige mor, Shirley Koch, har også erkendt sin skyld og ventes at få sin strafudmåling senere tirsdag.

- Hess og Koch brugte deres bedemandsforretning til nogle gange at stjæle lig og kropsdele ved at bruge forfalskede donorformularer, skriver anklager Tim Neff i retsdokumenter.

- Hess og Kochs handlemåde har påført familierne og de pårørende enorm følelsesmæssig smerte.

Nyhedsbureauet Reuters beskriver salg af kropsdele i USA som en nærmest ureguleret industri.

Det er ganske vist ulovligt at sælge organer som hjerter, nyrer og sener til transplantation. De skal doneres.

Men salg af kropsdele såsom hoveder, arme og rygsøjler til forskning og uddannelse - hvilket var det, Hess gjorde - er ikke reguleret af føderal lovgivning.

Anklagerne lagde blandt andet vægt på, at Hess videresolgte kropsdele efter at have løjet over for efterladte om at have kremeret den afdøde.

Ifølge anklagerne tog Hess op mod 1000 dollar for kremeringer, som aldrig fandt sted. Det svarer med dagens kurs til omkring 7000 kroner.

/ritzau/Reuters