Bedrageridømt techstjerne skal bag tremmer fra 30. maj

Sagen mod den famøse faldne iværksætterstjerne Elizabeth Holmes har onsdag aften dansk tid fået et punktum, efter at en ankedomstol i USA har afgjort, at hun skal begynde afsoningen af sine 11 år i fængsel 30. maj.

Holmes blev i november sidste år dømt for bedrageri, fordi hun førte investorer i sin virksomhed Theranos bag lyset.

Virksomheden lovede at kunne udføre hundredvis af blodprøver på så lidt som en enkelt dråbe blod.

Den øjensynligt revolutionerende teknologi tiltrak investeringer for flere hundrede millioner af dollar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men investorer begyndte at slå alarm, da den amerikanske avis Wall Street Journal afdækkede, at teknologien ikke virkede.

Elizabeth Holmes blev dømt for bedrageriet sidste år, men skulle efter planen først begynde at afsone 27. april i år.

Iværksætterens advokater fik i 11. time indgivet en anke ved en amerikansk ankedomstol, fordi de mente, at der var proceduremæssige problemer ved den måde, retssagen var foregået på.

Ankesagen kom med en påstand om, at Elizabeth Holmes ikke skulle påbegynde sin afsoning, mens ankesagen verserede.

Det er dét, som domstolen har afvist, og Elizabeth Holmes skal altså i fængsel om cirka halvanden uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dommeren ved ankedomstolen, Edward Davila, har desuden idømt den faldne iværksætter og en af hendes samarbejdspartnere, Ramesh Balwani, at betale 452 millioner dollar til investorer, som blev ofre for bedrageriet.

Det svarer til godt 3,1 milliarder danske kroner.

Det er blandt andet mediemogulen Rupert Murdoch, som har fået tildelt 125 millioner dollar, som svarer til cirka 870 millioner kroner.

/ritzau/AFP