Bedsteforældre slås om overlevende fra kabelulykke

Eitan Biran er kun seks år, men han har oplevet tragedier, der er langt større, end de fleste af os skal igennem.

I foråret overlevede han, da en kabellift i Italien faldt ned. Hans forældre døde, og det gjorde hans lillebror også. I alt 11 mennesker omkom ved ulykken.

Nu er Eitan Biran alene, og hans bedsteforældre og tanter har taget sig af ham.

Han flyttede efter ulykken ind hos en tante på sin fars side i Norditalien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bedsteforældrene på morens side kom fra Israel på besøg.

Det gjorde de også den 11. september. Drengens morfar, Shmuel Peleg, hentede drengen og tog ham med på tur.

Imidlertid kom han ikke tilbage med ham.

Ifølge familien i Italien kørte Peleg drengen til Schweiz, og så blev han fløjet til Israel i et privat fly.

Der var tale om bortførelse, lyder anklagen.

Nu er striden om drengen endt i en domstol i Tel Aviv. Her har der torsdag været det første møde i sagen.

Den italienske familie kræver drengen udleveret, så han kan komme med tilbage til Italien.

Hans israelske familie siger, at den har gjort, hvad der er bedst for drengen.

- Lige nu er jeg bekymret. Jeg ønsker at se ham så hurtigt som muligt, sagde Aya Biran, drengens italienske tante, efter retsmødet til pressen.

- Jeg er bekymret for Eitan.

Morfar Shmuel Peleg var også i retten, men han udtalte sig ikke efterfølgende.

Men advokaterne for de to familier siger i en fælles erklæring, at de er enige om, at det vigtigste er drengens ve og vel.

Drengen forbliver foreløbig i Israel, skriver det italienske nyhedsbureau Ansa. Næste retsmøde er berammet til den 8. oktober.

I øvrigt er myndighederne ikke færdige med at undersøge, hvorfor kabelliften faldt ned ved Maggiore-søen den 23. maj.

/ritzau/Reuters