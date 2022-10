Befriede ukrainere samler stumperne efter russisk belejring: Nu venter en iskold vinter

Ukraines næststørste by, Kharkiv, er befriet efter et halvt års russisk belejring, men indbyggernes eksistentielle kamp er ikke forbi. Vi mangler varme og elektricitet, men vi bliver ved med at knokle for vores sejr, siger 64-årige Lyudmyla Serhivna Katkova, som frivilligt brødføder 600 soldater