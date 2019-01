Begravelse for knivdræbt borgmester tiltrækker tusindvis

Omkring 45.000 personer var mødt op lørdag, da dræbt borgmester i Gdansk skulle begraves, estimerer politiet.

Da den dræbte borgmester i den polske by Gdansk, Pawel Adamowicz, skulle begraves lørdag, mødte titusindvis af borgere op for at vise deres støtte.

Bannere med billeder af borgmesteren prydede bygningerne i byen, mens der ifølge politiet deltog omkring 45.000 personer i begravelsen.

Flere nuværende og tidligere polske politikere mødte op for at vise deres sympati.

Det gælder blandt andre den tidligere præsident Lech Walesa, der med et udgangspunkt som elektriker på byens skibsværft var med til at arbejde mod kommunismen i Østeuropa.

Også den polske EU-præsident Donald Tusk og landets premierminister, Mateusz Morawiecki, var mødt op og lyttede til et kor i St Mary-kirken i byen, mens de ventede på, at Adamowicz' aske skulle i jorden.

Borgmesteren blev dræbt, da han søndag deltog i et velgørenhedsarrangement i byen.

Da han stod på scenen under arrangementet, hvor han skulle holde en tale, sprang en mand pludselig op på scenen og stak borgmesteren med en kniv.

Den efterfølgende nat var han igennem en operation, der tog flere timer. Men det lykkedes ikke at redde hans liv.

Politiet har anholdt en mand på 27 år i sagen. Den polske anklagemyndighed har meldt ud, at manden vil blive mentalundersøgt.

Den polske tv-station TVN24 rapporterede søndag, at gerningsmanden råbte, at han havde været uskyldigt fængslet, og at borgmesterens parti, Borgernes Platform, var skyld i det.

Adamowicz har været borgmester i Gdansk siden 1998. Han er en af de borgmestre i Polen, der har siddet i længst tid.

Han er en del af den demokratiske opposition, der opstod i Gdansk under Lech Walesas ledelse. Han betragtes som en relativ progressiv politiker, der blandt andet støttede LGBT-rettigheder.

/ritzau/