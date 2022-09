Når dronning Elizabeth II mandag bliver stedt til hvile fra Westminster Abbey, vil det være med et begravelsesritual, som bunder i en lang anglikansk historie.

Efter reformationen fik den anglikanske Church of England i 1549 ritualbogen ”Book of Common Prayer”, som blandt andet beskriver, hvordan en begravelse skal finde sted. En af de første til at blive begravet efter det ritual, var dronning Elizabeth I i 1603.