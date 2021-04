Begravelsen af prins Philip var fyldt med symbolik

Pomp, pragt og militær honnør fulgte britiske prins Philip på den sidste rejse til slotskirken ved det kongelige slot i Windsor. Men inde i kirken fik kun 30 af de nærmeste lov til at tage afsked med den 99-årige prins

Kisten var svøbt i flaget med prins Philips personlige våbenskjold, da han i dag blev begravet i slotskirken St. George’s Chapel ved kongeslottet i Windsor.

Tre blå løver på gul baggrund markerede hans danske forbindelse, mens et hvidt kors på blå baggrund illustrerede hans græske rødder.

På toppen af kisten lå prinsens admiralskasket og hans sværd, og den maritime forbindelse var tydelig hele vejen igennem begravelsen, som i høj grad var tilrettelagt af prinsen selv.

Det var således matroser, der med fløjter markerede, at de otte bærere kunne begynde at bære kisten op ad trappen til kirken. Her holdt de ét minuts pause, mens hele nationen i stilhed mindedes prins Philip.

Forinden blev kisten præcis klokken 15.41 båret ud af hovedindgangen på slottet og løftet op den særligt byggede Land Rover, som prins Philip selv havde været med til at designe som sin rustvogn.

Under normale omstændigheder ville prinsens båre på forhånd være bragt til London, og på dagen kørt de 35 kilometer til Windsor. Men på grund af pandemien blev også det aflyst. I stedet blev det til en otte minutter kort tur. Forinden spillede et militærorkester, og ruten var flankeret af æresvagter fra militæret.

Bag Land Roveren, der var malet i militærgrøn, gik prinsens fire børn, prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward. Herefter fulgte prins Charles' to sønner, prins William og prins Harry. Men der har været stor fokus på, at imellem dem gik Peter Phillips, der er den ældste søn af prinsesse Anne, og dermed det ældste barnebarn af dronning Elizabeth II og prins Philip. Det er af mange blevet udlagt som et tegn på, at der stadig er langt til en forsoning mellem de to brødre, der ellers tidligere var så tætte. Mod sædvane var ingen af de kongelige i militære uniformer, men bar deres medaljer i civilt antræk. Det skyldes blandt andet, at prins Harry, efter han sidste år trådte tilbage som aktivt medlem af kongefamilien, fik frataget alle militære titler.

Dronning Elizabeth selv fulgte båren i bil til slotskirken. Her stoppede også al pomp og pragt. Normalt ville op til 800 mennesker være samlet i slotskirken, herunder den danske dronning Margrethe. Kongehuset respekterede de gældende corona-regler, som kun tillader 30 personer ved begravelser. Med i slotskapellet i Windsor var prins Richard, hertug af Gloucester, der er fætter til dronning Elizabeth. Men på grund af det begrænsede antal deltagere var der ikke plads til hans hustru, den danskfødte Birgitte Eva van Deurs Henriksen fra Odense.

Ved ankomsten til kirken tog alle deltagerne mundbind på, og de sang ikke med på salmerne, som blev sunget af et begrænset kor på fire personer.

Prinsen selv havde valgt tekststykkerne og salmerne, og en af dem var oprindeligt en salme kendt fra den russiske og græske ortodokse kirke. Han havde også valgt, hvilke ordener der skulle være med i kirken, og på en prominent plads var den danske Elefantordenen.

Begravelsen sluttede også på militær maner. Før ærkebiskoppen af Canterbury lyste velsignelsen over prins Philip, blev der på signalhorn spillet ”Action Stations”, som er det traditionelle signal til folk i søværnet om at bemande deres poster.

Herefter blev prinsen stedt til hvile i hvælvingen under kirken – men det er kun midlertidigt. Den dag dronning Elizabeth dør, vil han blive flyttet til hendes side i kong George VI-kapellet i en anden del af slotskirken.