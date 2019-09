Beijing er på vej ud af liste over 200 mest forurenede byer

Koncentrationen af særlige lungeskadelige partikler er det laveste, siden man begyndte at måle i 2008.

Den kinesiske hovedstad, Beijing, er på vej ud af listen over de 200 mest forurenede byer i verden.

Det viser nye tal fra teknologivirksomheden Iqair Airvisual, der måler luftkvalitet.

Koncentrationen af lungeskadelige og luftbårne partikler med en diameter på mindre end 2,5 mikrometer er det laveste, siden man begyndte at måle i 2008.

Hvis koncentrationen forbliver på det nuværende niveau i resten af 2019, vil den være faldet med knap 20 procent siden 2018 og knap 33 procent siden 2017.

Koncentrationen er dog stadig fire gange højere end, hvad Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler. WHO retningslinjer tilsiger, at koncentrationen skal ligge på 10 mikrogram per kubikmeter luft i gennemsnit på et år.

I løbet af 24 timer bør man ikke udsættes for mere end 25 mikrogram, skriver WHO.

Kinas egen nationale standard ligger på 35 mikrogram, men i Beijing har tallet i de første otte måneder af 2018 ligget på 42,6 mikrogram per kubikmeter luft.

I august alene har den gennemsnitlige koncentration ligget helt nede på 22,1 mikrogram.

Til sammenligning er tallet den 12. september klokken 07.00 17 mikrogram på H.C. Andersens Boulevard i København. Det viser tal fra hjemmesiden aqicn.org, der måler den øjeblikkelige luftforening verden over.

Beijing har siden 2014 kæmpet aktivt mod den voldsomme luftforening i storbyen, der huser over 20 millioner indbyggere.

Den kinesiske regering har udtalt, at den vil indføre flere tiltag for at minimere luftforureningen.

I Beijing er det allerede gjort ulovligt at affyre fyrværkeri og sælge brændstof i august for at minimere luftforureningen frem mod fejringen af 70-årsdagen for oprettelsen af Folkerepublikken Kina.

PM2.5-partiklerne er omkring 30 gange finere end et menneskehår. De kan - hvis de indåndes - være skyld i hjerteanfald, slagtilfælde, lungekræft og åndedrætsproblemer.

I New Delhi blev der ifølge flere medier målt over 900 mikrogram. Storbyen, der har 19 millioner indbyggere, ligger i toppen over mest forurenede byer.

/ritzau/Reuters