Bekymrede EU-lande kræver svar fra Italien om gæld og budget

Det "er vigtigt at overholde forpligtelser", konstaterer eurogruppens formand før EU-møde om Italiens budget.

Italienerne skal betale mindre i skat, lover landets regering, mens gælden - og bekymringen i de øvrige EU-lande - vokser.

Regeringen i Rom er igen på kollisionskurs med kollegerne i EU, efter at vicepremierminister Luigi Di Maio torsdag bekræftede, at store skattelettelser gennemføres i 2020, mens han først senere vil afsløre, hvordan de skal finansieres.

Når EU-landenes finansministre torsdag mødes i Luxembourg, er Italiens gæld og budget på programmet, bekræfter eurogruppens formand, Mario Centeno, på vej ind til mødet.

- Det er vigtigt at overholde forpligtelserne, siger Centeno.

Diplomater fra EU-landene har ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa givet udtryk for, at en gældsprocedure, der kan føre til økonomiske sanktioner, er "retfærdiggjort".

EU-Kommissionen har dog foreløbig sagt, at man først ønsker en dialog med Italien.

I efteråret afviste EU-Kommissionen det budget, som Italien sendte til EU-godkendelse. Det var første gang til dato, at et EU-land fik afvist et budget. Italienerne måtte finde viskelæderet frem og rette tallene, inden det blev accepteret inden jul.

Men problemerne stoppede ikke der. For EU-Kommissionen - og de øvrige EU-lande - mener fortsat, at Italiens budget er i strid med budgetreglerne.

Det er "nødvendigt at tydeliggøre alle politiske beslutninger, som er nødvendige for at få Italien til at overholde" reglerne, siger Centeno før mødet i Luxembourg.

Eurogruppens formand forventer at høre en forklaring fra Italiens finansminister på, hvordan budgetmålene skal opfyldes.

Italiens regering anført af Femstjernebevægelsen og Liga vandt parlamentsvalget i 2018 på løfter om skattelettelser og mere velfærd til borgerne. De lovede at tage kampen op mod EU-kontrollen og de fælles budgetregler i unionen.

