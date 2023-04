Bekymrede G7-lande beder Kina værne om fred i Taiwan

Frygten for et kinesisk indgreb i Taiwan var blandt de vigtigste dagsordener på et udenrigsministermøde blandt G7-landene.

Tirsdag er et kommuniké fra det tre dage lange møde blevet offentliggjort, og her henvender G7-landene sig direkte til Kina.

- Vi bekræfter på ny vigtigheden af fred og stabilitet på tværs af Taiwanstrædet som et uvurderligt element i sikkerhed og velstand i det internationale samfund og opfordrer til en fredelig løsning på problemer på tværs af strædet, står der i dokumentet.

Kina anser Taiwan for at være kinesisk territorie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spændingerne mellem Kina og Taiwan er høje, efter at Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, for nylig besøgte nært allierede USA.

Mere generelt udtrykker G7-landene "bekymring for situationen i Det Øst- og Sydkinesiske Hav".

- Vi minder Kina om behovet for at opretholde formålet og principperne i FN-pagten og afstå fra trusler, tvang og intimidering samt brugen af magt, står der i kommunikéet.

G7-gruppen består af USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

Kina anser G7-udtalelsen for at være "fuld af arrogance og fordomme om Kina". Det siger talsmand for det kinesiske udenrigsministerium Wang Wenbin.

/ritzau/Reuters