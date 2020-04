Bekymrede lande begrænser brug af videotjenesten Zoom

Zoom bruges af både skoler og arbejdspladser i coronatiden. Men flere lande er bekymrede over sikkerheden.

En række lande har valgt at begrænse brugen af videotjenesten Zoom, der verden over bliver brugt flittigt under coronakrisen.

Singapore meddeler fredag således, at landets lærere ikke længere må bruge tjenesten. Det kommer som følge af "meget alvorlige hændelser", lyder det fra Singapores uddannelsesministerium.

Zoom bruges blandt andet af skoler og arbejdspladser til at afholde videomøder online i stedet for at mødes fysisk.

I Singapore lykkedes det dog blandt andet for en række fremmede mænd at logge sig ind på en online geografitime med deltagelse af unge piger.

Mændene fremviste upassende billeder og kom med sjofle kommentarer, skriver lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det her er nogle meget alvorlige hændelser. Uddannelsesministeriet undersøger lige nu brud på sikkerheden og forbereder en anmeldelse, siger Aaron Loh fra ministeriets teknologiske afdeling.

Også i Tyskland og Taiwan er der indført begrænsninger på brugen af Zoom.

I Tyskland sker det på baggrund af bekymringer om beskyttelsen af datasikkerhed. Det skrev den tyske avis Handelsblatt onsdag.

/ritzau/Reuters