Bekymret Vesten ser Kina indgå ny aftale i sydlige stillehav

Samoa i det sydlige stillehav underskriver en gensidig aftale med Kina om et "større samarbejde".

Det er sket under den kinesiske udenrigsminister Wang Yi's rundrejse til østater i det sydlige stillehav.

Det vækker stor bekymring i USA og Australien.

Detaljerne i aftalen er endnu ikke kendt. Men i et lækket udkast, som Kina har sendt til de otte lande, som Wang besøger i regionen, fremhæves sikkerhed og økonomiske aftaler.

Det har fået vestlige ledere til at advare østaterne. USA og Australien er bekymret for, at Kina forsøger at befæste sig i den sydlige del af Stillehavet, både når det gælder handel, transport og ved militær tilstedeværelse.

Skrækeksemplet er en aftale, som Solomonøerne i sidste måned overraskende indgik med Kina. Den indeholder blandt mulighed for, at kinesiske krigsskibe kan anløbe havn i Solomonøerne.

Samoas regering bekræfter, at landets premierminister, Fiama Naomi Muta'afa, og Wang lørdag har mødtes og drøftet "klimaforandringer, pandemien samt fred og sikkerhed".

Lokale medier var inviteret til at overvære underskrivelse af aftalen. Men der var ikke plads til spørgsmål.

I aftalen fremgår det, at Kina skal hjælpe østaten med at udvikle et laboratorium for fingeraftryk og en politiskole.

Kina skal samtidig hjælpe Samoa med at udbygge landets infrastruktur.

Ifølge parterne er der skabt en ramme for fremtidige aftaler mellem de to lande.

Australiens nye udenrigsminister, Penny Wong, besøgte fredag Fiji, en anden østat i det sydlige stillehav. Australien er begyndt at reagere efter den pludselige aftale mellem Solomonøerne og Kina.

- Vi har offentligt udtrykt vores bekymring om sikkerhedsaftalen, sagde Wong.

- Lige som andre stillehavsøer mener vi, at der er konsekvenser. Vi mener, at det er vigtigt, at sikkerheden i regionen bestemmes af regionen. Og historisk har det været tilfældet. Og vi mener, at det er en god ting, forklarede hun.

Kinas udenrigsminister skal også besøge Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea og Østtimor.

