Invasion af Rafah får USA til at bremse bombeleverance til Israel

USA har midlertidigt stoppet en leverance af sammenlagt 3500 bomber på til Israel.

Det oplyser en embedsmand fra den amerikanske regering til det amerikanske nyhedsbureau AP.

Det gælder 1700 bomber af 225 kilo samt 1800 bomber af 900 kilo

Embedsmanden udtaler sig på betingelse af anonymitet, men beskrives af nyhedsbureauet som "højtstående".

Ifølge embedsmanden er den amerikanske administration nervøs for, om bomberne skal bruges i tætbefolkede byzoner.

Meldingerne er ikke bekræftet af en officiel amerikansk myndighed, og em

Flere end en million palæstinensere har taget ophold i Rafah, en lille grænseby på grænsen mellem Egypten og Gazastriben.

Rafah er i denne uge blevet genstand for en landinvasion af den israelske hær, som tirsdag morgen omkring klokken 07.00 kunne oplyse, at hæren havde taget kontrollen med den del af byen, som ligger i Gazastriben.

USA har flere gange advaret mod at gennemføre en landinvasion af byen.

WHO advarede lørdag om, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis Israel gennemfører en militæroperation i Rafah.

En offensiv i byen risikerer at føre til "et blodbad", lød det i et opslag på det sociale medie X.

USA har historisk forsynet Israel med store mængder af militær bistand, og den forsyning er fortsat efter 7. oktober.

Den militante bevægelse Hamas udførte 7. oktober et angreb i Israel, der kostede flere end 1100 mennesker livet, og hundredvis blev bragt tilbage til Gazastriben og holdt som gidsler.

Israels modangreb har siden dræbt flere end 34.000 mennesker i det palæstinensiske område.

