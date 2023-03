Belarus indfører dødsstraf for embedsmænd og militærfolk

Belarus har vedtaget en lov, som tillader brug af dødsstraf mod embedsmænd og militærpersonel, der dømmes for højforræderi.

Det oplyser kontoret for den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Loven er torsdag blevet underskrevet af Aleksandr Lukasjenko.

Den er en del af en række ændringer, der ifølge regeringen skal styrke Belarus' kamp mod "forbrydelser begået af ekstremister" og "antistatslig orientering".

Belarus er det eneste land i Europa, der i dag benytter sig af dødsstraf.

Aleksandr Lukasjenko er en af den russiske præsident Vladimir Putins tætte allierede. Han har blandt andet givet Putin og Rusland lov til at bruge positioner i Belarus til at lancere angreb mod Ukraine.

I forvejen er det muligt at blive idømt dødsstraf, hvis man bliver dømt for mord eller for "terrorisme".

Loven om dødsstraf blev desuden strammet i foråret sidste år.

Det medførte, at aktivister eller andre, der dømmes for "forsøg på terror", kan blive idømt dødsstraf.

Med torsdagens vedtagelse er det også blevet muligt at straffe personer, som findes skyldig i at "miskreditere" Belarus' væbnede styrker, med fængsel.

Ifølge Reuters vedtog den russiske regering en lignende lov, efter at Rusland invaderede nabolandet Ukraine i februar 2022.

/ritzau/