Belarus venter stadig på Wagner-soldater efter mytteri

Belarus venter på, at russiske Wagner-soldater kommer til landet efter gruppens fejlslagne forsøg på et mytteri i slutningen af juni.

Det oplyser det belarusiske forsvarsministerium tirsdag til det statslige nyhedsbureau Belta ifølge Reuters.

Der er planer om, at soldaterne skal udstationeres på belarusisk territorium, og at der skal udveksles kamperfaringer, når det sker.

Belarus venter samtidig på, at russiske tropper ankommer for at deltage i en fælles træning med de belarusiske væbnede styrker, har ministeriet oplyst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anført af leder Jevgenij Prigozjin rykkede Wagner-gruppen den 24. juni frem mod Ruslands hovedstad, Moskva. Deres erklærede mål var at afsætte det, som de kaldte for "Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse".

Soldaterne overtog flere militæranlæg. De nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale mæglet på plads af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, fik dem til at stoppe og vende om.

Aftalen omfattede blandt andet immunitet til de, der tog del i mytteriet, og at Prigozjin kunne gå i eksil i Belarus

/ritzau/