Belarusisk Ikea-kopi åbner sin første butik i Rusland

Det belarusiske møbelfirma Swed House, der forsøger at ligne Ikea, har lørdag slået dørene op for sin første butik i den russiske hovedstad, Moskva.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I stil med mange andre vestlige firmaer stoppede svenske Ikea med at producere og sælge varer i Rusland, efter at landet invaderede Ukraine i februar sidste år.

- Vi er ikke Ikea, vi sigter efter at være ligesom Ikea. Vi har vores egne mærker, vores egne varer. Ja, vi sælger også Ikea-varer, siger Mamedali Kasymau, der er direktør for Swed House til Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi sælger deres varer. Mellem 15 og 20 procent af vores varer er originale Ikea-produkter. Ingen har forbudt os at gøre det. Vores egne Swed House-produkter er der også stor efterspørgsel efter, siger direktøren.

Billeder viser, at Swed Houses logo er gult og blåt - ligesom det svenske flag og Ikeas logo.

Den nye møbelbutik får en blandet modtagelse af de kunder, der besøgte den på åbningsdagen.

- Vi har savnet Ikea meget på det seneste. Den nye butik er en god begyndelse, siger Natalia.

En anden mener, at butikken er for lille.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Varer skal ikke bare ligge oven på hinanden. Ikea havde en særlig tilgang til at placere varerne. Man kunne ligge på sengene og prøve møblerne. Hvis den her butik vil forbedre sig, er der stadig en meget lang vej foran den, siger Iohann.

Ingen af de to kunder har ønsket at oplyse deres efternavn til nyhedsbureauet Reuters.

Swed House har indledningsvist planer om at åbne i alt fem butikker i storcentre i Moskva. Senere vil firmaet også åbne butikker i andre regioner i Rusland, oplyser direktøren.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at Ikea i juni sidste år besluttede sig for at sælge sine fabrikker i Rusland. I midten af juli åbnede møbelgiganten kortvarigt for onlinehandel i Rusland for at sælge de produkter, der var på lager.

/ritzau/