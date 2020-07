Belgien begrænser den sociale kontakt voldsomt i fire uger

Fra onsdag må belgierne kun få besøg af de samme fem mennesker den næste måned, siger premierminister.

Belgien begrænser den sociale kontakt mellem landets indbyggere kraftigt. Det sker som følge af en stor stigning i antallet af smittede med coronavirus.

Det fortæller premierminister Sophie Wilmes på et pressemøde mandag.

De nye restriktioner betyder, at fra på onsdag må en belgisk familie eller personer, der bor sammen, kun mødes med de samme fem mennesker i deres hjem i løbet af de næste fire uger.

Det er et kraftigt fald i forhold til de nuværende 15 personer.

Uden for hjemmets fire vægge er det fortsat muligt at mødes med op til ti venner eller bekendte - børn undtaget - på eksempelvis en restaurant.

- Vi tager handling igen i dag for at holde situationen under kontrol og for at forhindre en total nedlukning, siger premierminister Sophie Wilmes.

Samtidig halverer den belgiske regering antallet af personer, der må deltage i offentlige arrangementer indendørs, til 100 og udendørs til 200.

Derudover skal forbrugere fra onsdag handle alene, ligesom at folk ifølge premierministeren skal arbejde hjemmefra så meget som muligt.

Sophie Wilmes tilføjer, at de, der er smittet med coronavirus, synes at være mere smitsomme nu, end da Belgien gik i lockdown i midten af marts.

Det gennemsnitlige antal smittetilfælde i Belgien er den seneste uge steget til 279 om dagen fra cirka 80 i begyndelsen af juli.

Særligt den nordlige havneby Antwerpen er hårdt ramt.

De mange smittetilfælde har fået myndighederne i provinsen af samme navn til at indføre udgangsforbud fra klokken 23.30 til klokken 06.00.

Derudover skal så mange mennesker som muligt arbejde hjemmefra, mens der er blevet indført streng kontrol med restauranter og barer.

I og omkring selve byen Antwerpen er begivenheder og festivaler ikke tilladt. Desuden skal fitnesscentre holde lukket.

Siden pandemiens begyndelse har Belgien registreret 9821 coronarelaterede dødsfald. I et land med knap 11,5 millioner indbyggere giver det et af verdens højeste dødstal per indbygger.

Således har 85,4 mennesker per 100.000 indbyggere i Belgien mistet livet som følge af coronavirus.

