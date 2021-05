Belgien genåbner indendørs barer og caféer fra juni

En vellykket vaccineudrulning er ifølge Belgiens premierminister årsag til en yderligere genåbning af landet.

Belgien tillader servering på indendørs barer og restauranter fra 9. juni. Samtidig får spillesteder lov til at byde 200 gæster ind.

Det melder landets premierminister, Alexander De Croo, tirsdag.

Caféer og restauranter med udendørs siddepladser åbnede igen lørdag efter næsten syv måneders nedlukning.

- Vi har taget et kæmpe skridt fremad, siger Alexander De Croo, der blandt andet fremhæver vaccineudrulningen som årsag til den yderligere genåbning.

Den 9. juni forventer Belgien at have vaccineret 80 procent af alle over 65 år samt sårbare mennesker.

Det vil fortsat være nødvendigt at "holde situationen under kontrol på intensivafdelingerne", hvor antallet af patienter ikke bør overstige 500, tilføjer De Croo.

Der er i øjeblikket 700 patienter i intensivbehandling. Tallet har været faldende de seneste to uger.

De lempede restriktioner kommer også til at gavne virksomheder, der om fire uger kan sende en ud af fem medarbejdere tilbage til kontoret.

Forsamlingsforbuddet vil desuden blive lempet fra to til fire gæster i folks hjem.

Fra 13. august kan der afholdes "massebegivenheder" såsom musikfestivaler for dem, der kan bevise, at de er vaccineret eller dem, der har fået foretaget en negativ PCR-test.

- Denne melding kommer for sent. Mange festivaler har allerede aflyst i år, siger Didier Gosset fra Belgiens musikfestivalforbund.

Belgien har for nylig passeret over en million smittetilfælde siden pandemiens begyndelse.

Selv om det dagligt antal smittede er faldet den seneste tid, har landet med 11,5 millioner indbyggere fortsat et gennemsnit på knap 3000 smittede om dagen.

Belgien har målt i forhold til indbyggertal været et af verdens hårdest ramte lande under pandemien med over 24.500 dødsfald.

Vaccineudrulningen er taget til siden slutningen af marts, hvor over 3,5 millioner af befolkningen har modtaget mindst et stik.

/ritzau/AFP