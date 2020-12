Belgien indfører indflyvningsforbud fra Storbritannien

En ny coronamutation i England har fået Belgien til at reagere med et indrejseforbud, der gælder fly og tog.

Belgien vil ved midnat indføre et indrejseforbud fra Storbritannien. Indrejseforbuddet vil gælde ankomster med fly og tog og vil være gældende i mindst 24 timer.

Det siger landets premierminister, Alexander De Croo, ifølge AFP i fjernsynet.

Beslutningen er taget, efter at de britiske myndigheder har registreret en ny variant af coronavirus, som de mener, smitter op til 70 procent mere end den almindelige.

Smitten med den nye variant af coronavirus er skudt i vejret hurtigt, og i sidste uge var 62 procent af de nye smittede i London smittet med denne mutation af virusset.

Det har fået den britiske regering til at tage affære, og en stor del af landet er nu underlagt strengere restriktioner, der blandt andet betyder, at mange ikke kan tage hjem til deres familier for at holde jul.

/ritzau/