Belgien indleder retsopgør om 2016-angreb i oktober

Når terrorsag i Paris er slut, skal flere af de anklagede til Bruxelles, hvor de er sigtet for bombeangreb.

Retssagen mod ti mænd, der er anklaget for at være involveret i bombeangreb i Bruxelles i 2016, går i gang 10. oktober 2022.

Det oplyser en belgisk appeldomstol onsdag.

32 mennesker blev dræbt i de koordinerede angreb i Bruxelles.

Seks af de anklagede er på nuværende tidspunkt for retten i Frankrig. Her er de anklaget for deres formodede rolle i angrebene i Paris i november 2015.

Blandt de ti tiltalte er også fransk-marokkanske Salah Abdeslam, som menes at have spillet en hovedrolle i angrebene.

Belgiens anklagemyndighed har tidligere meddelt, at når sagen først indledes i 2022, skyldes det, at flere af de tiltalte også er tiltalt i forbindelse med angrebene i Paris i 2015. Her blev 130 mennesker dræbt.

Flere hundrede mennesker blev såret i de tre selvmordsangreb, der blev udført i Bruxelles' lufthavn i Zaventem og metrostationen Maelbeek, der ligger nær EU-institutionerne.

Salah Abdeslam blev anholdt fire dage før angrebet i Bruxelles 22. marts 2016.

Hans dna og fingeraftryk er fundet på steder, hvor angrebene i både Frankrig og Belgien ifølge politiet blev planlagt.

Han er allerede idømt 20 års fængsel for at skyde og såre betjente i forbindelse med sin flugt fra politiet i marts 2016.

Islamisk Stat har sagt, at gruppen står bag angrebene både i Paris og Bruxelles.

/ritzau/AFP