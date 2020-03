Belgien lukker ned i næsten tre uger fra onsdag

Hvis det er absolut nødvendigt, kan belgierne få lov at tage i supermarkedet, på apoteket eller i banken.

Belgien indfører knap tre ugers udgangsforbud i et forsøg på at begrænse coronavirussets spredning.

Det meddeler premierminister Sophie Wilmès tirsdag aften.

Det nye tiltag træder i kraft onsdag klokken 12 og gælder frem til 5. april.

Belgierne kan få lov at tage i supermarkedet, på apoteket, til lægen og i banken, men kun hvis det er absolut nødvendigt, siger Wilmès.

Supermarkeder skal indføre en grænse for, hvor mange mennesker de lukker ind ad gangen.

- Situationen har udviklet sig og tvunget os til at indføre skrappe tiltag for at begrænse spredningen af virusset, siger hun.

Det vil ikke være tilladt at samles i grupper. Men udendørsaktiviteter som en gåtur eller cykeltur er stadig tilladt, hvis man sørger for at holde mindst halvanden meters afstand til hinanden, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Belgiske virksomheder skal så vidt muligt få folk til at arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, skal de ansatte holde afstand til hinanden.

Tirsdag meldte Belgien om 185 nye tilfælde af coronasmitte. Dermed er i alt 1243 mennesker bekræftet smittet. Ti er døde.

I forvejen har regeringen lukket ned for skoler, restauranter, biografer og en lang række andre steder, hvor folk samledes.

/ritzau/