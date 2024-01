Belgien overtager EU-formandskab i valgår med politisk splittelse

Belgien overtager EU-formandskabet mandag, men det politiske fokus i landet er allerede fikseret på parlamentsvalget 9. juni.

Det i forvejen politisk splittede Belgien risikerer at blive endnu mere delt ved valget, hvor det flamske højrefløjsparti Vlaams Belang spås markant fremgang i målingerne.

Partiet ønsker uafhængighed for Flandern i den nordlige del af Belgien.

En national valgkamp vil dog ikke stå i vejen for, at Belgien kan udfylde formandsrollen. Det siger den belgiske udenrigs- og EU-minister, Hadja Lahbib, til mediet Politico.

- Andre formandskaber før os har haft lignende omstændigheder, såsom i Frankrig - eller mere nyligt i Spanien. Det har ikke forhindret dem i at ære deres formandskab, siger hun.

Ifølge Politico har der været oprør i premierminister Alexander De Croos regering, siden en tunesisk mand dræbte to svenske fodboldfans i Bruxelles i oktober.

Angrebet fik blandt andet justitsminister Vincent Van Quickenborne til at træde tilbage.

Den belgiske premierministers chancer for at holde på posten efter valget til sommer er ikke gode, skriver Politico.

Belgien overtager formandskabet fra Spanien, som har siddet på posten siden juli.

Det spanske EU-formandskab nåede akkurat at få en ny asyl- og migrationspagt i hus.

20. december blev EU-Parlamentet og medlemslandene efter årelange diskussioner enige om pagten, som skal dæmpe indvandringen til Europa.

Dagen inden havde Belgiens EU-ambassadør, Willem van de Voorde, ellers sagt, at han så pagten som en af de vigtigste opgaver for det belgiske formandskab, som begynder 1. januar.

Willem van de Voorde slog desuden fast, at han ser Belgiens formandskab som todelt, fordi det sker op til et europaparlamentsvalg.

I den første periode fra januar til marts vil fokus være på at få gennemført så meget lovgivning som muligt.

Herefter ventes EU-Parlamentets valgkamp at gøre det svært at nå længere inden valget i juni.

En opgave, som fortsat ligger hos det belgiske formandskab, er EU's flerårige budget, hvor man blandt andet skal nå til enighed om den langsigtede økonomiske støtte til Ukraine.

1. februar afholdes der et ekstraordinært EU-topmøde, hvor det flerårige budget er i fokus.

Her har Ungarns premierminister, Viktor Orbán, truet med at nedlægge veto mod at sende nye penge til Ukraine.

Ungarn overtager formandskabet i EU efter Belgien.

