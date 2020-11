Belgien sætter fjerkræ i karantæne på grund af fugleinfluenza

Alle fjerkræ i Belgien bliver sat i karantæne fra søndag, efter at man har påvist fugleinfluenza i landet.

Belgiske myndigheder har beordret alle fjerkræavlere og fugleejere til at holde deres fugle indespærret.

Det skriver Belgiens fødevarestyrelse i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at tre vilde fugle, der har opholdt sig på et fuglereservat, er blevet testet positive for fugleinfluenza af typen H5N8.

Fugleinfluenza har spredt sig i Vesteuropa i de seneste måneder efter udbrud i Rusland og Kasakhstan i sommer.

Frankrig har allerede beordret, at alle fjerkræejere skal sætte hønsenet op, for at forhindre at deres fugle kommer i kontakt med vilde fugle.

Der er ligeledes fundet tilfælde af virusset i Holland, Tyskland og England.

Også Danmark har haft tilfælde.

I denne uge fandt Fødevarestyrelsen flere vilde fugle, der var blevet smittet med fugleinfluenzaen, som cirkulerer i Europa.

Torsdag oplyste styrelsen, at man havde fundet hundredvis af døde fugle i Sønderjylland.

Man mistænkte, at de var smittet med fugleinfluenza af typen H5N8.

/ritzau/AFP