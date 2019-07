Belgien skal betale dagbøder på 37.300 for langsomt internet

EU kræver minimumsstandarder for it-infrastruktur i alle medlemslande, og Belgien halter bagefter.

Belgien skal betale dagbøder på 5000 euro - eller 37.300 danske kroner - for ikke at have forberedt højhastighedsbredbånd som besluttet af EU.

Det er EU-Domstolen mandag kommet frem til, efter at EU-Kommissionen for et par år siden åbnede en sag mod Belgien.

Problemet er begrænset til regionen Bruxelles, hvor EU's store institutioner har hjemme.

Det er første gang, at domstolen tager Lissabon-traktatens artikel 260 stk. 3 i anvendelse om økonomisk straf til et medlemsland for ikke at gennemføre et direktiv. Den gør det muligt hurtigere at tage økonomiske sanktioner i brug.

Tidligere gik der årevis, før EU-Kommissionen kunne pålægge bøder for sløv og manglende gennemførelse af EU-direktiver.

Belgien havde i den konkrete sag ikke, som medlemslandet skal, omskrevet et EU-direktiv om højhastighedskommunikation til national lov.

Belgien skal betale disse dagbøder til EU-Kommissionen, indtil landet lever op til dets forpligtelser.

Direktivet kræver et minimum af it-infrastruktur i alle medlemslande.

