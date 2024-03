Belgiens antiterrortjeneste overvåger 650 personer

Belgiens antiterror-tjeneste Ocam oplyser tirsdag, at 650 personer, der menes at have tilknytning til jihadister og andre ekstremister, er under overvågning i landet.

Samtidig understreger de belgiske myndigheder, at de gør alt, hvad de kan for at forhindre et angreb i landet i kølvandet på angrebet i Moskva, hvor mindst 139 mennesker blev dræbt.

De 650 personer, som overvåges, er opført på en liste, som alle i sikkerhedsstyrkerne i Belgien har adgang til. 88 procent af de opførte "dyrker en jihadistisk ideologi", oplyser Ocam.

Mindst 426 personer er identificeret som fremmedkrigere, altså personer som har rejst eller forsøgt at rejse til et konfliktområde for at slutte sig til en terrorbevægelse.

De resterende 12 procent af de personer, som er under overvågning, er knyttet til forskellige politiske ideologier.

Belgiens terrortrusselniveau ligger fortsat på tre, som er det næsthøjeste niveau. Det indikerer, at der er en "alvorlig risiko" for et angreb.

Belgien blev rystet af tre selvmordsbombeangreb begået af Islamisk Stat i Bruxelles i 2016. I oktober sidste år dræbte en bevæbnet tuneser to svenskere ved et angreb, som IS tog skylden for.

/ritzau/AFP