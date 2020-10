Belgiens ekskonge mødes med sin hemmelig datter

Ekskong Albert har første møde med prinsesse Delphine, efter at hun har rettens ord for, at han er hendes far.

Belgiens nye prinsesse, der er et resultat af et royalt sidespring, har mødt sin far, tidligere kong Albert, for første gang, siden en retssag for kort siden fastslog faderskabet.

Det bekræftes i form et foto, der viser prinsesse Delphine de Saxe-Cobourg, sammen med sin smilende far, ekskong Albert, og hans kone, dronning Paola.

- Et nyt kapital er skrevet. Efter tumult, sår og lidelse er det tid til tilgivelse, hedder det i en fælles udtalelse fra ekskongen og datteren.

Delphine blev født i 1968 på et tidspunkt, hvor Albert havde et forhold uden for ægteskab til hendes mor, baronesse Sybille de Selys Longchamps.

Albert nægtede dog længe at være faderen til datteren. Men det fastslog en domstol med sikkerhed var tilfældet, efter at der var afgivet dna-prøver - også fra ekskongen.

Domstolen fastslog også, at den nu 52-årige datter skulle have titel af prinsesse.

/ritzau/AFP