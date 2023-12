Belgiens premierminister: Orbán forlod rummet men ikke beslutningen

Selv om Ungarns premierminister, Viktor Orbán, ikke fysisk var i rummet, så blev beslutningen om at starte EU-optagelsesforhandlingerne med Ukraine en fælles beslutning.

Det siger Belgiens premierminister, Alexander De Croo.

- Om du ikke var til stede fysisk eller mentalt, så er beslutningen taget af 27 lande, siger han til EU-topmøde fredag.

Torsdag besluttede EU's stats- og regeringsledere at begynde optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Orbán har længe truet med at blokere beslutningen.

Men premierministerens måde at vise, at han ikke bakkede op om det, endte ikke med at være en blokade, men derimod blot en ikke-tilstedeværelse i rummet, da der blev stemt.

Estlands premierminister, Kaja Kallas, siger forud for mødet fredag, at så længe Orbán siger de forkerte ting, men gør de rigtige, så er det okay.

- Der er en, der ikke behøvede at forlade rummet, som forlod rummet.

- Det er en frivillige organisation, og vi er alle politikere, der har arbejdet os op til at sidde ved det bord, og som ved, hvad der er på spil, og hvordan man går på kompromis, siger Kallas.

