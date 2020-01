Belgier er anholdt i Peru med levende fugle i sin kuffert

En belgisk mand risikerer op til fem års fængsel for forsøg på at smugle levende fugle ud af Peru.

Politiet i Peru har anholdt en belgisk mand for forsøg på at smugle 20 levende fugle til Europa.

Den 54-årige mand var mandag på vej ud af landet til Madrid i Spanien med sin ulovlige last, da han blev anholdt i lufthavnen i hovedstaden Lima.

Det oplyser Perus statslige myndighed for skove og dyreliv onsdag.

Fuglene, der var skjult i små kasser i mandens kuffert, skulle sælges i Spanien, har manden fortalt. Han risikerer op til fem års fængsel for forsøg på ulovlig handel med dyr.

En del af de farvestrålende fugle viste tegn på dehydrering og stress, og nogle havde mistet en del af deres fjerdragt efter at have tilbragt flere timer i kasserne, oplyser naturmyndigheden.

Blandt de 20 beskyttede fugle var to tukanetter og 16 tangarere. Det er små fugle, der er eftertragtede blandt smuglere og samlere på grund af deres flotte farver.

Fuglene hører hjemme i den peruanske jungle, men findes også i regnskove i Ecuador og Bolivia.

Peru regnes som et paradis for fuglekiggere på grund af de over 1800 fuglearter i landet.

/ritzau/AFP