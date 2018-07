Belgiere i Bruxelles erklærer Trump uvelkommen før besøg

Aktivister fra bred vifte af organisationer agiterede lørdag i Bruxelles for at stoppe "våbenkapløb" i Nato.

Flere end 1000 mennesker gik lørdag i protest i den belgiske hovedstad, Bruxelles, hvor et topmøde i Nato trækker blandt andre den amerikanske præsident, Donald Trump, til byen torsdag og fredag i næste uge.

Utilfredsheden var blandt andet rettet mod, at Trump på topmødet ventes igen at forsøge at presse Nato-landene til at øge deres forsvarsbudgetter til to procent af bnp, som det blev aftalt i Wales for fire år siden.

Flere organisationer var gået sammen om at arrangere demonstrationen under overskriften: "Trump er ikke velkommen".

Det var både pacifistiske, feministiske, socialistiske og antiracistiske foreninger, der stod bag marchen.

Også miljøorganisationer - heriblandt Greenpeace - og grupper, der kæmper for social ligestilling, var gået på gaden i Bruxelles.

- Vi nægter at deltage i dette våbenkapløb på bekostning af fattigdomsbekæmpelse, social beskyttelse, kampen mod klimaforandringer, flygtningepolitik og et mere mangfoldigt og solidarisk samfund, hedder det på protestmarchens hjemmeside.

Ifølge belgisk politi var flere end 1400 mennesker mødt op til marchen, rapporterer det belgiske nyhedsbureau Belga.

Nogle deltagere havde medbragt et banner med budskabet "Make Peace Great Again", der er en lille omskrivning af Trumps valgslogan "Make America Great Again".

