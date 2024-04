Dødshjælp kan være svaret på voksende ældreudgifter i Belgien: ”Jeg ved godt, det er følsomt, men vi skal virkelig turde have den debat”

Belgien har hverken pengene eller sundhedspersonalet til at tage sig af det voksende antal ældre. Derfor skal ældre kunne ”give livet tilbage" i stedet for at tynge på landets sundhedsudgifter, mener lederen af et stort kristent forsikringsselskab