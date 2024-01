Belgisk EU-formandskab vil have mindre klimapisk og mere gulerod

Europa må ikke ende med at blive et økonomisk museum.

Sådan lyder advarslen fra Belgiens premierminister, Alexander De Croo, efter at Belgien 1. januar overtog formandskabet for EU.

Tirsdag deltog Alexander De Croo i en debat i EU-Parlamentet, hvor han fremlagde Belgiens prioriteter for de kommende seks måneder. Her var vægten lagt på at styrke EU-landenes økonomi.

- Europa er et godt sted at leve. Måske det bedste sted i verden, men Europa må ikke ende med at blive et økonomisk museum. Vi skal sætte økonomien op i højere gear, siger Alexander De Croo.

Han peger på, at USA med enorme investeringer i grøn teknologi gennem Inflation Reduction Act lægger pres på Europa. Det samme gør Kina, som EU-Kommissionen undersøger for omfattende statsstøtte til elbiler.

Ligesom verdens to økonomiske giganter bør EU lægge mere vægt på innovation og se mere positivt på virksomheder og erhvervsliv, mener De Croo.

- EU har brug for en industripagt, som skal køre ved side af EU's grønne pagt. Det er afgørende for virksomhederne og for at bekæmpe klimaforandringer.

- Kina og USA giver gulerødder til deres virksomheder. I EU griber vi for ofte til pisken, siger Alexander De Croo.

Dermed sætter han ord på en tiltagende kritik i flere EU-lande af grønne tiltag, der opleves som fordyrende af borgere og virksomheder.

I Tyskland er klimaet raslet ned ad listen over de vigtigste emner for vælgerne. I stedet er kampen for økonomisk sikkerhed taget til.

Mandag blokerede flere end 5000 traktorer gaderne i den tyske hovedstad, Berlin. Det skete som afslutning på en ugelang demonstration mod planlagte nedskæringer i de statslige tilskud til landbruget.

Den kritik burde fylde mere for EU-formandskabet, mener Benoît Lutgen, der er medlem af EU-Parlamentets største gruppe, det borgerlige EPP.

- Jeg beklager og begræder, at du ikke med ét ord nævner landbruget. Du nævner ikke dem, der bor i landområderne. Dem, der bor allermest afsindiges. Det er præcis dem, der har brug for et signal fra det belgiske EU-formandskab, siger Benoît Lutgen.

Alexander De Croo understregede dog i sin tale, at den grønne omstilling også skal hænge socialt sammen. Grøn omstilling må ikke blive for de mest privilegerede, understregede De Croo, ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort det i dansk sammenhæng.

Belgien har formandskabet i seks måneder frem til 1. juli, hvor Ungarn tager over. Det belgiske formandskab er dog særligt, fordi der til juni holdes valg til EU-Parlamentet.

Derfor er forventningen, at Belgien hurtigt skal præsentere og forhandle ny lovgivning, inden EU-Parlamentet i slutningen af februar gradvist ventes at gå i valgkamp.

Belgien har i alt seks prioriteter for formandskabet. Ud over innovation og en stærkere økonomi fremhæver Alexander De Croo også bedre kontrol med migration og ønsket om en køreplan for udvidelsen af EU med nye lande.

Her vil Belgien lægge yderligere vægt på retsstaten. Det skal ifølge De Croo sikre at både nye og eksisterende lande leve op til EU's værdier.

