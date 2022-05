Belgisk EU-profil: EU-kompromis om olie er skamløst

Efter mere end tre ugers fastlåste forhandlinger lykkedes det natten til tirsdag EU-landenes stats- og regeringsledere at lave en aftale om russisk olie.

Dagen derpå får aftalen dog hårde ord med på vejen fra EU-parlamentariker Guy Verhofstadt, der er tidligere belgisk premierminister og tidligere leder af EU-Parlamentets liberale gruppe.

- Et skamløst "kompromis" om sanktioner, skriver Guy Verhofstadt på Twitter.

- Vi vil fortsat købe russisk olie resten af året og finansiere Putins krigsmaskine. Og efter det vil lande som Ungarn få en undtagelse, skriver han.

Verhofstadt peger på, at selv om EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsidenten, Charles Michel, natten til tirsdag fremhæver aftalen som et hårdt slag mod Rusland, så fortsætter indkøbene af russisk olie et stykke tid endnu.

Målet er at have udfaset den russiske olie, der leveres via skibe, inden udgangen af året. Men russisk olie leveret via rørledning er fortsat undtaget. Det betyder, at EU-landet Ungarn også næste år vil købe russisk olie.

- Nok er nok. Det er tid til at gøre en ende på enstemmighed og veto-rettigheder, skriver Guy Verhofstadt.

Sanktionerne skal vedtages enstemmigt af alle 27 EU-lande. Det betyder, at Ungarn har haft veto-ret over for den sjette sanktionspakke.

Det har Ungarns premierminister, Viktor Orbán, udnyttet til reelt at få en undtagelse fra sanktionerne. Ungarn får nemlig leveret sin russiske olie gennem rørledninger. Og de er undtaget i aftalen.

Målet er dog hurtigst muligt at finde en vej til også at stoppe for køb af olie via rørledninger. Men Orbán krævede mandag hjælp til en løsning på Ungarns energiforsyning, før han vil tage det skridt.

- Ungarns position er meget simpel, fordi energi er et seriøst emne: Vi skal have løsninger, før vi gennemfører sanktioner, lød det fra Viktor Orbán.

Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, har tidligere fastslået, at Ungarn har brug for europæiske investeringer for mellem 15 og 18 milliarder euro for at omlægge sin energiforsyning.

/ritzau/