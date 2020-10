Belgisk minister advarer om tsunami af nye coronasmittede

Samlet set har Belgien det tredjehøjeste antal coronarelaterede dødsfald globalt målt per 100.000 indbyggere.

Antallet af nye smittetilfælde i Belgien er sigende i sådan en grad, at landets hospitaler risikerer at blive overfyldte.

Det siger den belgiske sundhedsminister, Frank Vandenbroucke, ifølge BBC.

Vandenbroucke advarer om, at de mange nye smittetilfælde er ved at udvikle sig til en "tsunami", hvor myndighederne "ikke længere kan følge med".

Belgien var et af de hårdest ramte lande i Europa under den første bølge af coronavirus i foråret.

Samlet set har Belgien det tredjehøjeste antal coronarelaterede dødsfald på verdensplan målt per 100.000 indbyggere. Kun Peru og den lille stat San Marino har flere, viser tal ifølge Johns Hopkins University.

Mandag er der igen indført stramme restriktioner i Belgien, hvor alle barer og restauranter skal holde lukket i foreløbigt fire uger.

Det vil kun være tilladt for borgere at se én anden person udenfor hjemmets fire vægge, og de fleste vil blive pålagt at arbejde hjemmefra.

I de næste fire uger vil et udgangsforbud gælde fra midnat til klokken fem om morgenen, og salg af alkohol forbydes efter klokken 20.

Den belgiske sundhedsminister beskriver situationen i Belgiens hovedstad, Bruxelles, og den sydlige del af landet som "den mest farlige i hele Europa".

Regeringen opfordrer borgere til at "beskytte sig selv og hinanden, så I ikke bliver smittede".

/ritzau/