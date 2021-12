Belgisk politi affyrer tåregas ved ny coronademonstration

Den belgiske hovedstad, Bruxelles, oplevede søndag - for anden gang på to uger - store demonstrationer mod coronatiltag.

Omkring 8000 mennesker marcherede gennem byen mod EU's bygninger og råbte blandt andet "frihed!", mens de affyrede fyrværkeri.

Demonstranterne er imod obligatoriske coronatiltag som eksempelvis brug af mundbind, nedlukninger og coronapas.

Antallet af demonstranter var søndag noget lavere end ved en demonstration den 21. november i Bruxelles. Samtidig var politiet bedre forberedt.

Ved demonstrationen for to uger siden deltog op mod 35.000 personer, og politiet virkede til at blive overrasket over den store menneskemængde. Det endte også med flere voldelige sammenstød.

Selv om det søndag ikke endte lige så voldsomt, så tog politiet alligevel tåregas og vandkanoner i brug for at holde styr på folk.

Demonstranterne blev desuden blokeret af pigtråd og kampklædte betjente fra at nå frem til en rundkørsel ved EU's hovedkontor.

To betjente og fire demonstranter er blevet indlagt på hospitalet efter protesterne. 20 personer er blevet anholdt.

På demonstranternes skilte blev det blandt andet hævdet, at ikkevaccinerede bliver stigmatiseret i stil med jøder, der under Anden Verdenskrig blev tvunget af det nazistiske Tyskland til at bære synlige jødestjerner.

- Covid = organiseret folkedrab, lød det blandt andet på et skilt.

- QR-koden er et svastika, lød det på et andet skilt med henvisning til den QR-kode, der er en del af EU's coronapas.

Flere forældre - hvoraf nogle havde taget deres børn med til demonstrationen - råbte, at coronavaccinerne vil gøre deres børn syge.

Flere europæiske lande har oplevet demonstrationer mod coronarestriktioner.

Det sker, i takt med at flere lande genindfører restriktioner som mundbind og coronapas på grund af stigende antal smittede og indlagte.

/ritzau/AFP