Belgisk politi anholder 13 i aktion mod formodet terrornetværk

Belgisk politi har tirsdag anholdt 13 personer under en aktion mod et formodet terroristnetværk i området omkring Antwerpen.

Politiet siger, at aktionen fandt sted i forbindelse med rapporter om, at en salafistisk jihadistbevægelse er ved at opbygge en gruppe i Antwerpen.

- Målet med politiaktionen var at få et bedre greb om denne gruppe, hedder det i en erklæring fra det belgiske politi ifølge avisen Le Soir.

Omkring 100 politifolk deltog i indsatsen.

Belgien har i en lang årrække været en bastion for militante islamister.

Flertallet af de personer, der stod bag et terrorangreb i Paris 13. november 2015, kom fra Belgien.

De dræbte 130 mennesker og sårede 368 ved koordinerede angreb på Stade de France, på caféer i Paris' gader og på spillestedet Bataclan.

Antwerpen har været base for gruppen Sharia4Belgium, der blev dannet i 2010. Flere af dens medlemmer har siden været i Syrien for at kæmpe for den militante gruppe Islamisk Stat.

Gruppens tidligere leder Fouad Belkacem blev i 2015 idømt 12 års fængsel. Han fik i 2018 frataget sit belgiske statsborgerskab.

Sharia4Belgium er blevet opløst. Belgiske myndigheder frygter dog, at gruppen stadig kan fungere som inspiration for radikale islamister.

/ritzau/AFP