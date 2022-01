Belgisk politi bruger vandkanoner mod stor coronaprotest

Politi i Bruxelles har søndag brugt vandkanoner og tåregas mod demonstranter, der kastede sten under en protest mod Belgiens coronaregler.

Belgiske myndigheder vurderer, at omkring 50.000 mennesker deltog i demonstrationen. Det er den største coronaprotest i flere måneder.

Langt de fleste deltagere var fredelige.

Men ved EU's hovedkontor kom det til sammenstød mellem en gruppe demonstranter og politi. Demonstranterne kastede brosten og kanonslag mod politiet, der svarede igen med tåregas og vandkanoner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nogle af demonstranterne smadrede en indgang til et af EU's kontorer, rapporterer tv-stationen RTL.

Blandt de titusinder af demonstranter var der masser af bannere og skilte med slagord imod den belgiske premierminister, Alexander De Croo, og særligt imod det coronapas, hans regering har indført.

Passet er et krav, hvis man vil have adgang til blandt andet restauranter og museer. Men det har mødt massiv modstand blandt mange belgiere.

- Jeg er vred over det pres, regeringen lægger på folk, siger en af demonstranterne, Caroline van Landuyt, til Reuters.

- De presser virkelig alle til at få vaccinen, siger hun og tilføjer, at hun selv er vaccineret.

- Jeg er meget vred over, at mine børn bliver nødt til at få vaccinen. De vil gerne rejse, de vil gerne til sportskonkurrencer, og det kan de ikke uden en vaccine. De ville ikke, men bliver presset, siger hun.

Arrangørerne bag søndagens store coronaprotest havde opfordret folk til at komme fra andre EU-lande og deltage.

- Det er et sundhedsdiktatur, siger Adolfo Barbosa, der er kommet fra Portugal.

- Det varmer hjertet at se folk her, tilføjer han.

Belgien - der har omkring dobbelt så mange indbyggere som Danmark - har i de seneste uger registreret over 60.000 nye daglige smittetilfælde. Myndighederne har betegnet det som en "tsunami" af smittetilfælde.

Trods de rekordhøje smittetal meddelte Belgiens regering fredag, at den lemper lidt på restriktionerne. Det betyder, at barer og restauranter må holde længere åbent om aftenen. Natklubber skal stadig holde lukket.

/ritzau/AFP