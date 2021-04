Belgisk politi bruger vandkanoner og tåregas ved falsk koncert

Op mod 5000 mennesker deltog torsdag i festival, der viste sig at være aprilsnar arrangeret på sociale medier.

Politiet i den belgiske hovedstad Bruxelles satte torsdag ind med vandkanoner, tåregas og oprørspoliti for at sprede en stor menneskemængde i en park.

Flere tusinder havde samlet sig i parken Bois de la Cambre for at deltage i "La boum" eller på dansk "festen", der var en falsk festival, som viste sig at være en aprilsnar. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Billeder fra stedet viser unge mennesker, der danser og fester, mens de bryder Belgiens forbud mod forsamlinger på mere end fire personer udendørs.

Ifølge avisen Le Soir kan der have været op mod 5000 mennesker i parken.

Politiadvokaten i Bruxelles havde på forhånd udtalt, at alle der brød coronarestriktionerne ved at deltage risikerede at blive retsforfulgt.

Omkring klokken 17 trak politiet ind i parken for at rydde folkemængderne, hvilket førte til en større konfrontation, hvor flasker og andre genstande blev kastet mod politiet.

Journalister fra AFP siger, at mindst en politibetjent er blevet såret, og flere af festdeltagerne er blevet anholdt.

Politiet oprustede med vandkanoner, heste og tåregas senere på aftenen. Videoer fra stedet viser slagsmål mellem festdeltagerne og politiet.

"Festivalsarrangørerne" gjorde gentagne gange på sociale medier opmærksomme på, at den såkaldte festival var en aprilsnar, uden at det standsede deltagerne i at feste videre.

